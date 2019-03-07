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GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

Otobüs durağına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ ve AYRINTILAR EKLENDİ

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüs durağına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Pulwama şehrinde otobüs durağına el bombası ile saldırı düzenlendiğini belirtti.

Yetkililer, atılan bombanın otobüsün altında patlaması sonucu 1 kişinin öldüğünü, en az 30 kişinin yaralandığını ifade etti.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, polisin, kapalı devre televizyon görüntülerini kullanarak bombayı atan kişiyi tespit ettiği ve tutukladığı bilgisi paylaşıldı.

Bazı otobüslerin park halinde olduğu durakta yaralananlardan çoğunun otobüs şoförleri ve muavinler olduğu kaydedilen haberde, saldırıda ölen kişinin 17 yaşında bir genç olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Pulwama'da 14 Şubat'ta, Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyuna yapılan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.

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Cammu Keşmir

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