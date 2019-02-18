GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çatışma

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada dört asker, bir polis, üç direnişçi ve bir sivil öldü.

Hint güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine sabah saatlerinde başkent Srinagar'ın güneyindeki Pulwama bölgesinde bir köyü kuşattığı belirtildi.

Köyde yapılan arama sırasında Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığı ifade edilen açıklamada, çatışmada aralarında bir binbaşının da bulunduğu dört asker, bir polis, üç direnişçi ve bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Direnişçilere yönelik operasyonda üç ordu mensubu, bir polis ve üç askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin çatışma sırasında sivillere ait beş evi patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, 12 saatten fazla süren çatışmada bir sivilin çapraz ateş arasında kalarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.