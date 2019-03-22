GÜNCELLEME- Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda, son 24 saatte 7 direnişçi ve bir erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, Sopore, Baramulla, Bandipora ve Shopian'da çıkan çatışmalarda, 7 direnişçinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kalia, çatışmalarda bir subay ile 2 askerin de yaralandığını kaydetti.

Hindistan polisinden yapılan açıklamada da Bandipora'ya bağlı Hajin köyünde direnişçilere yönelik düzenlenen operasyon sırasında bir evde mahsur kalan 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Operasyonlarda direnişçilere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, halka, çatışma bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Polis, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki bir başka çatışmanın, Sopore bölgesinin Warpora köyünde devam ettiği bilgisini paylaştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.