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GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 22:13 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 5 direnişçi, 2 Hint askeri ve 2 sivil öldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan iki çatışmada 5 direnişçi, 2 Hint askeri ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Pulwama bölgesinde operasyon başlattığını belirtti. Dolipora köyündeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve 1 askerin öldüğü bildirildi.

Çatışma bölgesinde, çapraz ateş altında kaldığı sanılan 1 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren polis, çatışmalar sırasında 2 askerin ve 1 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, Shopian köyünde çıkan başka bir çatışmada da 2 direnişçi, 1 asker ve 1 sivilin öldüğünü belirtti.

Bölgede internet hizmetinin askıya alındığı ifade edildi.

Diğer yandan, yöre halkı askerlerin patlayıcılarla sivillerin bulunduğu bir eve hasar verdiğini anlattı.

Çatışma üzerine halk sokaklara çıkarak olayı protesto etti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çatışma Hindistan

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