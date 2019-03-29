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GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri öne sürülen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik bu ilin yanı sıra İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i İstanbul'da, 4'ü Balıkesir'de olmak üzere 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve üst aramalarında 11 cep telefonu, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, hafıza kartı, flaş bellek, 5 sahte nüfus cüzdanı, birer sahte sürücü belgesi, yabancı ikamet izin ve SRC belgeleri, 2 bin 500 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilen 9 kişiden biri savcılık sorgusunun ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Göçmen Kaçakçılığı operasyon

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