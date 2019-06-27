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GÜNCELLEME - Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde bir kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale istanbul operasyon uyuşturucu

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