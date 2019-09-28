HABER

GÜNCELLEME - Çanakkale’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde park halindeki 10 T 3022 plakalı kapalı kasa minibüsü aradı.

Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Ayrıca jandarma ekiplerince, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.B. ve M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 23 kişi, Geyikli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Siyasilerin balkon konuşması yaptığı kahvehane, demokrasi müzesi olduSiyasilerin balkon konuşması yaptığı kahvehane, demokrasi müzesi oldu
Meteoroloji'den sağanak uyarısıMeteoroloji'den sağanak uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen organizatör tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Son dakika: İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.