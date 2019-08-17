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GÜNCELLEME - Çanakkale'de köy odasında silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köy odasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gedik köyünde bulunan köy odasında oturan Serhat Erişen (33) ile R.E. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dışarı çıkıp bir süre sonra geri dönen R.E, evinden getirdiği pompalı tüfekle Erişen'e ateş etti.

Serhat Erişen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı R.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

R.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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