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GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 03:01 | Son Güncelleme

Eceabat ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor DETAYLAR EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Saat 22.40’ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle ara ara büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

- Vali Tavlı da bölgeye geldi

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy’dan bilgi aldı.

Öte yandan GESTAŞ, Çanakkale yönünden Eceabat’a geçirilecek müdahale araçları için ek feribot seferleri düzenliyor.

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Çanakkale'de orman yangını

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