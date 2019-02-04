GÜNCELLEME - Çanakkale'de otomobilin derede kaybolması

Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılacak.

Havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ethem Ersöz ve AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, çalışmaları takip edip ekiplerden bilgi almak üzere bölgede bulunuyor.

Gençlerden Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, yaptığı açıklamada, oğlunun Çanakkale'de lise eğitimi gördüğünü söyledi.

Hafta sonları Ezine'deki evlerine geldiğini ifade eden Yalçın, "Oğlum arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyerek evden çıktı. Köy kahvesinde buluşacaktık. En son bu şekilde konuştuk. Kendisinden bir daha haber alamadık. Annesi gitme dedi ama oğlu 'çok uzun kalmam, erken gelirim' dedi. Kahvede buluşup çay içecektik. 22.30 gibi buluşacaktık ama gelemedi. Eve gelmeyince biz de onu aramak istedik. Cep telefonuna ulaşamadık. Sonra bu olayı duyup buraya geldik. Allah arama çalışmalarını yürütenlerden razı olsun. İnşallah bugün bir sonuca ulaşırlar."

- Olay

İçinde 2 gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede 1 Şubat gecesi kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Dün, derede kaybolan otomobilde 2 gencin daha olabileceği yönünde açıklamalar yapılmış, aramalar 4 gencin bulunması üzerine yürütülmüştü.

