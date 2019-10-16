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GÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kadının parasını dolandırmaya çalışan iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kadının parasını dolandırmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, 74 yaşındaki S.G'nin bankadaki hesabında bulunan paranın terör örgütlerince kullanıldığını söyleyip yaşlı kadının parasını çekmesini istedi.

75 bin lirayı bankadan çeken S.G, nakit parayı bir poşete koyarak Fevzipaşa Mahallesi Tıflı Sokağı'nda şüphelilerin söylediği noktaya bıraktı.

Bu esnada yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarını alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bilgi üzerine harekete geçti.

Yaşlı kadının para dolu poşetini alan kişileri tespit eden polislerle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Polis ekipleri kovalamaca sonucu F.T. (25) ile H.T'yi (30) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

75 bin lira mağdur kadına teslim edildi.

Çanakkale’de telefon dolandırıcılığı

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Çanakkale telefon dolandırıcılığı

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