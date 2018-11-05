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GÜNCELLEME - Çanakkale'de termik santralin basınçlı su hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:05 | Son Güncelleme

Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi öldü, bir işçi yaralandı ÇANAKKALE VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre,18 Mart Çan Termik Santrali'ne ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında patlama meydana geldi.

Hattan fışkıran basınçlı suyun isabet ettiği bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Yaralı işçi, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın saat 17.35'te, santralin kazan dairesi basınçlı su hattında meydana geldiği belirtildi.

Hatta, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen iş kazasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise yaralandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı işçimiz ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Olayla ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığınca adli işlemlere başlanılmıştır. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz."

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Çanakkale

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