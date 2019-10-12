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GÜNCELLEME - Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

Alkollü olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

M.Ö.C. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Saniye Akaydın, Yıldız Büyük ve Fadime Balkan Durmaz'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akaydın, Büyük ve Durmaz'ın öldüğünü belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö.C. ile araçta bulunan H.Ö. ve H.H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale trafik kazası

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