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GÜNCELLEME - Çankırı'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:15 | Son Güncelleme

Kent genelinde okullar yarın için tatil edildi KENT GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.

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