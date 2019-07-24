GÜNCELLEME - Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün takla atması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali Tunbul idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Mehmet Tunbul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mehmet, Mehmet Ali, Salih, Ali, Hasan, Mehmet Süleyman ve Mustafa Tunbul ile Mehmet Fatih, Abdulkadir ve Salih Mert Çelik ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Tunbul (44) da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.