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GÜNCELLEME- Cerablus'ta bombalı saldırı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 12 sivil yaralandı YARALI SAYISI GÜNECELLENDİ

CERABLUS (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 12 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Türkiye sınırındaki Cerablus ilçe merkezinde, bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi.

Saldırı sonucu 2'si ağır 12 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cerablus ilçe merkezinde 9 Mart'ta da bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cerablus patlama

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