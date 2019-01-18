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GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, parçalanmış cesedi ormanlık alanda bulunan Didem Uslu'nun annesi ve döner ustası babası gözaltına alındı - Şüpheli baba ilk ifadesinde, kızını öldürdükten sonra parçalara ayırıp ormana gömdüğünü itiraf etti DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Didem Uslu'nun (32) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, annesi ve babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri cinayet büro ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, daha önce kolu kesik şekilde bulunan Uslu'nun, vücudunun diğer parçalarına da ulaştı.

Olay yerinde toplanan kanıtlar ve yapılan incelemede, Uslu'nun boyun ve bazı vücut parçalarının milimetrik olarak kesildiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uslu'nun döner ustası babası Hasan Uslu ve annesi Satı Uslu'yu gözaltına aldı.

Baba Hasan Uslu'nun ilk ifadesinde tartışma sonucu kızı Didem Uslu'yu bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları aralıklarla evden çıkarıp ormana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Geçen hafta kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik bir kol bulunmuş, polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı<br />

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne Keşan

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