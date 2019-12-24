GÜNCELLEME- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır." dedi.

Kurum, bir otelde düzenlenen "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın tanıtımı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin bir soru üzerine Kurum, "Dün itibarıyla Bakanlık olarak Kanal İstanbul ÇED sürecini tamamladık ve halkımızın bu noktadaki tasarrufuna bıraktık, 10 gün süreyle ilan ettik. On gün içinde ÇED raporuna gelecek olumlu ya da olumsuz eleştirileri alacağız. Bu eleştiriler neticesinde de ÇED sürecini tamamlamış olacağız." diye konuştu.

- "Süreç en büyük paydaş olan İBB'yle birlikte yürütüldü"

ÇED raporu hazırlanırken birçok sivil toplum kuruluşunun ve akademisyenin görüşüne başvurulduğunu, çevreye ilişkin her türlü detayın düşünülerek raporun hazırlandığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Sadece Bakanlığımız bünyesinde bu süreç yürütülmemiştir. Tüm belediyelerle ortak çalışma yürütüldü. Aslında bu süreç en büyük paydaş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yürütüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararıyla protokoller imzalanır, yine meclis kararıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz eğer buradaki maddi ve hukuki sorumlulukları da almış olursunuz."