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GÜNCELLEME - Çeyiz yastığı içinde esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:49 | Son Güncelleme

Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilde çeyiz eşyaları arasındaki yastıkların içinde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-Ankara yolunda takibe aldıkları otomobili Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında durduran ekipler, araçta narkotik köpeği "Tora" eşliğinde arama yaptı.

Otomobilde, çeyiz eşyaları arasında bulunan yastıkların içine saklanmış 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Polis, 15 gün önce evlendikleri belirlenen E.Ç. ve H.Ç. ile yanlarındaki E.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ile E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, kadın şüpheli H.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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çeyiz esrar operasyon polis uşak uyuşturucu

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