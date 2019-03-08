HABER

GÜNCELLEME - Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteriler düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

Gösterilere kadınlar yoğun katılım gösterdi - Cumhurbaşkanı adayı Ali Gadiri, gösteriden kovuldu DETAYLAR EKLENDİ

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan on binlerce gösterici, başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanırken, sosyal paylaşım sitelerindeki görüntülerde ülkenin doğusu, ortası ve batısındaki farklı kentlerde de gösterilerin düzenlendiği görüldü.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığını reddeden sloganlar atan göstericiler, "Cezayir, demokratik ve özgürdür", Cezayir cumhuriyettir, krallık değildir" ve "Ey Buteflika 5. döneme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkent Cezayir'de gösteriye araçlarıyla katılan göstericiler, otoparkların dolması nedeniyle araçlarını park etmek için yer bulmakta zorlandı.

Gösterilere kadınların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

İsmini vermek istemeyen 40 yaşlarındaki bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımda şimdiye kadar bu kadar bilinçli göstericiyi hiç görmedim. Çevrede göstericilerin zarar vermesinden korkmadan kapılarını açan ve müşterilerini ağırlayan kahvehane ve dükkanlar var." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı adayı Gadiri, gösteriden kovuldu

Cumhurbaşkanı adaylarından Emekli General Ali Gadiri, başkent Cezayir'in orta kesimindeki Diduş Murad Caddesi'nde gösterilere katılmak istediği sırada göstericiler tarafından "git" sloganları eşliğinde kovuldu.

60 yaşlarındaki bir gösterici de "Cezayir tarihinde, sokakta bu denli insan selini hiç görmedim." dedi.

Gazeteci Riyad Buhadşe de ülkede daha önce bu kadar yoğun katılımın olduğu bir gösteri görmediğini söyledi.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kadın astsubaylardan Malezyalı kadın turistlere '8 Mart' sürpriziKadın astsubaylardan Malezyalı kadın turistlere '8 Mart' sürprizi
Kadınlar ‘iz’ bıraktıKadınlar ‘iz’ bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 Nisan Cezayir seçimleri 5. dönem adaylık Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika gösteri

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.