GÜNCELLEME - Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteriler düzenlendi

İsmini vermek istemeyen 40 yaşlarındaki bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımda şimdiye kadar bu kadar bilinçli göstericiyi hiç görmedim. Çevrede göstericilerin zarar vermesinden korkmadan kapılarını açan ve müşterilerini ağırlayan kahvehane ve dükkanlar var." diye konuştu.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığını reddeden sloganlar atan göstericiler, "Cezayir, demokratik ve özgürdür", Cezayir cumhuriyettir, krallık değildir" ve "Ey Buteflika 5. döneme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan on binlerce gösterici, başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanırken, sosyal paylaşım sitelerindeki görüntülerde ülkenin doğusu, ortası ve batısındaki farklı kentlerde de gösterilerin düzenlendiği görüldü.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

- Cumhurbaşkanı adayı Gadiri, gösteriden kovuldu

Cumhurbaşkanı adaylarından Emekli General Ali Gadiri, başkent Cezayir'in orta kesimindeki Diduş Murad Caddesi'nde gösterilere katılmak istediği sırada göstericiler tarafından "git" sloganları eşliğinde kovuldu.

60 yaşlarındaki bir gösterici de "Cezayir tarihinde, sokakta bu denli insan selini hiç görmedim." dedi.

Gazeteci Riyad Buhadşe de ülkede daha önce bu kadar yoğun katılımın olduğu bir gösteri görmediğini söyledi.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

