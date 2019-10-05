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GÜNCELLEME - CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı - CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi ADLİ SÜREÇ VE MERSİN'İN TABURCU EDİLMESİ EKLENDİ

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mersin'in evinin önünde darbedilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan K.A, S.B, ve T.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.T. savcılık sorgusunun ardından, K.A, ve S.B. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, olayın trafik tartışmasından dolayı yaşandığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, Adnan Menderes Bulvarı'nda bir bayiye şans oyunu oynamak için geldikleri sırada Mersin'in üzerilerine araba sürdüğünü, Mersin'e, "niye üzerimize araba sürüyorsun?" dediklerini, onun da kendilerine küfrettiğini iddia etti.

Öte yandan Polat Bora Mersin, Aydın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, dün evinin önünde darbedilmiş, 112 Acil Servis ekibince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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