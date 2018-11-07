İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren ve bir süredir CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Mahir Kılıç'a destek vermek isteyen Nuriye Gülmen ve beraberindeki iki kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren 200'ün üzerindeki işçiden biri olan ve CHP Genel Merkezi önünde bir süredir eylem yapan Kılıç'ın işe iadesi için akşam saatlerinde parti genel merkezine gelen Gülmen ile Acun K. ve Alev Ş, CHP'li yetkililerle görüştü.

Görüşmeden sonuç alamayınca genel merkez içerisinde oturma eylemi başlatan Gülmen ile Acun K. ve Alev Ş, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bahçelievler Polis Merkezi'nde ifade alma işlemleri tamamlanan üç kişi daha sonra Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık raporu alınmasının ardından serbest bırakıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, bir süre açlık grevi yapmış ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

