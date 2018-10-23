WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, "Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor." dedi.

Pence, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Pence, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.

Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları için, "Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor." şeklinde konuştu.

- "Haspel delilleri inceliyor"

CIA Direktörü Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." ifadesini kullandı.