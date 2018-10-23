HABER

GÜNCELLEME - "CIA Direktörü, Kaşıkçı delillerini inceliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı hakkındaki açıklamaları) Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor" - "(CIA Direktörü Gina Haspel) Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek" (PENCE'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI İLE İLGİLİ İFADELERİNE EK YAPILDI)

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, "Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor." dedi.

Pence, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Pence, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.

Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları için, "Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor." şeklinde konuştu.

- "Haspel delilleri inceliyor"

CIA Direktörü Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." ifadesini kullandı.

Pence, CIA Direktörü Haspel'in Türkiye'den geri döndüğü zaman Trump kabinesine bilgi vereceğini kaydetti.

- Kararı Trump verecek

ABD'nin Kaşıkçı konusunda ne tür adımlar atacağı yönündeki soruları karşılıksız bırakan Pence, Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin suçlu bulunmasında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki kararı ise Başkan Trump'ın vereceğini dile getirdi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "özgür ve bağımsız basına bir saldırı" sözleriyle tanımlayan Pence, Başkan Donald Trump yönetiminin bu olayın takipçisi olacağını belirtti.

Pence, "ABD, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edecektir." sözlerini kaydetti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" ileri sürülmüştü.

PARTNERHem klasik hem şekersiz kakaolu kek tarifleriHem klasik hem şekersiz kakaolu kek tarifleri
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısıMeteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı
İngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okuduİngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

İlginizi Çekebilir

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.