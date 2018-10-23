WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, "Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor." dedi.
Pence, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Pence, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.
Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları için, "Ne olup bittiğinin ortaya çıkartılması noktasında hükümetimizin kararlılığının altını çiziyor." şeklinde konuştu.
- "Haspel delilleri inceliyor"
CIA Direktörü Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." ifadesini kullandı.
Pence, CIA Direktörü Haspel'in Türkiye'den geri döndüğü zaman Trump kabinesine bilgi vereceğini kaydetti.
- Kararı Trump verecek
ABD'nin Kaşıkçı konusunda ne tür adımlar atacağı yönündeki soruları karşılıksız bırakan Pence, Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin suçlu bulunmasında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki kararı ise Başkan Trump'ın vereceğini dile getirdi.
Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "özgür ve bağımsız basına bir saldırı" sözleriyle tanımlayan Pence, Başkan Donald Trump yönetiminin bu olayın takipçisi olacağını belirtti.
Pence, "ABD, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edecektir." sözlerini kaydetti.
- Kaşıkçı olayı
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" ileri sürülmüştü.
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