GÜNCELLEME - Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar

Savcılıkça ifadesi alınan maktulün 2,5 yıllık eşi Fatma Soysal (45), geçimsizlik nedeniyle kocasıyla yaklaşık üç aydır görüşmediğini öne sürdü. Fatma Soysal'ın, maktulle dördüncü evliliğini yaptığı öğrenildi.

Boynunda, bacağı ve kollarında kırıklar olan Soysal'ın, öldürüldükten sonra bölgeye atıldığı belirlendi.

Çalışmalar sonucu öldürülen kişinin, kent merkezinde ikamet eden 60 yaşındaki asansör tamircisi Adnan Soysal olduğu tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Şubat'ta Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden kişi tarafından fark edilen erkek cesedinin, parmak izinden yola çıkarak kimliğine ulaştı.

Kütahya'daki asansör tamircisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan maktulün eşi ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kişinin, ormanlık alana attıkları cesedi kısa sürede çürümesi ve cinayetin izlerini silmek için çamaşır suyuyla yıkadıkları ortaya çıktı.

Soruşturmayı genişleten ekip, Fatma Soysal'ın, 21 Ocak'ta eşinin maaşını banka ATM'sinden çektiğini ve savcılıkta verdiği ifadede çelişkiler olduğunu tespit etti.

Elde edilen deliller ve tanık ifadelerine göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki eve kapatılan Adnan Soysal'ın yaklaşık 15 gün darbedilerek işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü anlaşıldı.

Bunun üzerine Fatma Soysal ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Mesut Kahraman (27) gözaltına alındı.

- Sopayla dövülerek öldürüldüğü iddiası

Kahraman'ın, sorgusunda Fatma Soysal ile uzun süredir ilişkisinin olduğunu söylediği öğrenildi.

Adnan Soysal'ı, eşinin sopayla döverek öldürdüğünü iddia eden Kahraman, şunları anlattı:

"Adnan öldükten sonra kıyafetlerini yaktık. 26 Ocak gecesi cesedi abimin kamyonetiyle Hisarcık ilçesindeki ormanlık alana götürdük. Hem iz kalmaması hem de kısa sürede çürüyerek yok olması için cesedin her tarafına çamaşır suyu döktük. Fatma bunu televizyonda yayımlanan kriminal dizilerden ve internetten öğrenmiş. Daha sonra eve gelerek iz kalmaması için temizlik yaptık, duvarları boyadık ve evi boşalttık."