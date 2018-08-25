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GÜNCELLEME - Çin’de otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Harbin'de bir otelde çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı - Otel yetkilisi gözaltına alındı ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

PEKİN (AA) - Çin’in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bir otelde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Heylongciang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı Songbei bölgesinde 4 katlı Hot Spring Leisure Oteli'nde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Otelin yanı sıra yaklaşık 400 metrekarelik bir alana yayılan yangın, 105 itfaiye görevlisi ve 30 itfaiye aracının müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangının ardından sağlık ve güvenlik görevlilerinin, 19 kişinin cesedine ulaştığı ve 23 yaralıyı da hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Yetkililer, yangının otelin ikinci katındaki bir mutfaktan başladığını ve tüm binaya buradan yayıldığını belirtti.

Ayrıca soruşturma çerçevesinde otelin bağlı bulunduğu şirketin yasal temsilcisi gözaltına alındı.

Acil Durum Yönetim Bakanlığı kente denetim ekibi gönderirken, yerel hükümet de kent genelinde güvenlik denetimi başlattı.

Çin’de kasım ayında başkent Pekin’deki bir apartmanda yangın çıkmış ve 19 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 2010’da Şanghay’da bir binada çıkan yangında ise 58 kişi yaşamını yitirmişti.

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