HABER

GÜNCELLEME - Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 20:33 | Son Güncelleme

Adana'da cinnet getirip bebeğini döverek öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı - Bebeğin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi ANNENİN TUTUKLANMASI VE GELİŞMELER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Adana'da cinnet getirip bebeğini döverek öldürdüğü öne sürülen anne tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde annesi Aysel Y. (23) tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen 15 aylık Emine K'nin cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bebeğin cenazesi, olayın ardından gözaltına alınıp savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba İlhami K'ye teslim edildi.

Uzun süre gözyaşı döken baba İlhami K, basın mensuplarının sorusu üzerine, olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Daha sonra çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Aysel Y. ise sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Gözyaşı döken şüpheli anne, basın mensuplarının olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Anne, sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, babasıyla aynı adı taşıyan ve Aysel Y'nin gözaltına alınıp olayın yaşandığı evden çıkartıldığı sırada kucağında bulunan 15 günlük oğlu İlhami K'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurduna yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, İlhami K'nin ilk evliliğinden 2, devam eden ikinci evliliğinden ise 4 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

- Olay

Aysel Y'nin imam nikahlı beraberlik yaşadığı İlhami K. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Fatih Mahallesi'nde kiraladıkları evde kimse olmadığı sırada cinnet getirip bir yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddia edilmişti.

Olay sonrası Aysel Y. ile İlhami K. gözaltına alınmıştı. Zanlı anne polislerce evden çıkartıldığı sırada gazetecilerin "Bebeğini neden öldürdün?" sorusuna "Canım istedi" yanıtını vermişti.

Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisiHollanda'da Filistin'e destek gösterisi
Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara düşen kadın yaralandı(1)Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara düşen kadın yaralandı(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana adliye anne bebek Cinnet öldürme

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.