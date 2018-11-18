GÜNCELLEME - Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Öte yandan, babasıyla aynı adı taşıyan ve Aysel Y'nin gözaltına alınıp olayın yaşandığı evden çıkartıldığı sırada kucağında bulunan 15 günlük oğlu İlhami K'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurduna yerleştirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Aysel Y. ise sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Gözyaşı döken şüpheli anne, basın mensuplarının olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Daha sonra çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde annesi Aysel Y. (23) tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen 15 aylık Emine K'nin cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bu arada, İlhami K'nin ilk evliliğinden 2, devam eden ikinci evliliğinden ise 4 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

- Olay

Aysel Y'nin imam nikahlı beraberlik yaşadığı İlhami K. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Fatih Mahallesi'nde kiraladıkları evde kimse olmadığı sırada cinnet getirip bir yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddia edilmişti.

Olay sonrası Aysel Y. ile İlhami K. gözaltına alınmıştı. Zanlı anne polislerce evden çıkartıldığı sırada gazetecilerin "Bebeğini neden öldürdün?" sorusuna "Canım istedi" yanıtını vermişti.



