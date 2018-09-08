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GÜNCELLEME - Çobanların silahlı kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan çoban hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Köşektaş köyünde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.Ş. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ş'nin av tüfeğiyle vurduğu H.T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

R.Ş. ise İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Ş, adliyeye sevk edildi.

H.T'nin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hacıbektaş Köşektaş köyü Nevşehir

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