GÜNCELLEME - Çobanların silahlı kavgası: 1 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan çoban hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Köşektaş köyünde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.Ş. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ş'nin av tüfeğiyle vurduğu H.T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.
R.Ş. ise İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Ş, adliyeye sevk edildi.
H.T'nin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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