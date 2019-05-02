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GÜNCELLEME - "Çocuğa cinsel istismar"ı öven kadın serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından suçu öven paylaşımda bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece salıverildi ADLİ SONUÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımında bulunduğu tespit edilen ve İzmir'de gözaltına alınan kadın, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından, "4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de yaşadığını tespit etti.

Zanlının M.I.T. olduğunu belirleyen ekipler, kadını Karşıyaka ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabında "yaşam koçluğu yaptığı" yönünde bilgiler bulunan M.I.T'nin bu işi yapmadığını beyan ettiği ve emekli olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli kadının ifadesinde ise yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Sosyal medya hesabından yorum olarak paylaşmıştım. Çok pişmanım. Silmeye çalıştım ama silene kadar hemen dağıldı." dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan M.I.T, çıkartıldığı hakimlikçe salıverildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V. tutuklanmıştı.

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