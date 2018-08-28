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GÜNCELLEME - Çocuk parkında ateş açıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yeniden gözaltına alındı - Şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir çocuk parkında silahıyla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından vurularak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla emniyetten serbest bırakılan B.B, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli B.B. savcılık sorgusunun ardından "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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