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GÜNCELLEME - Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlarca bulunan bebek hastanedeki kontrollerinin ardından, Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirildi - Bebeğin annesi ve babası olduğu iddia edilen kişiler gözaltına alındı GELİŞMELER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlarca çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek, hastanedeki kontrollerinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki çöp konteyneri çevresinde köpek sesleri duyan bir kadın, hayvanları uzaklaştırmak için balkonuna çıktı.

Bu sırada, sokaktaki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini fark eden kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeği, çöp konteynerinden çıkartıp ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Polis, çevrede yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin Merve K. (19) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Merve K. ve bebeğin babası olduğu iddia edilen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

- Bebek, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirildi

Hastanede kontrolleri tamamlanan bebek, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Aile ve Sosyal Destek Programı görevlilerince, Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmek üzere hastaneden alındı.

Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Gökboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 04.00 sıralarında bulunan bebekle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün harekete geçtiğini, bebeğin Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatları üzerine çalışma başlatıldığını ifade eden Gökboğa, "Bebek, derhal koruma altına alınarak Adana'daki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilip koruma ve bakım işlemlerine başlandı." dedi.

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu<br />

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