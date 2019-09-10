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GÜNCELLEME - Çorlu'daki tren kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen kazaya ilişkin davadan çekilen Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı - Tutuksuz sanık Turgut Kurt: - "Olay günü evdeydim. Olay yeri ile aramızda 130 kilometre vardı. Yağıştan haberim olmadı. Bana bu konuda ikaz yapılmadı. Bundan dolayı herhangi bir işlem yapamadım" DETAYLAR İLE SANIK TURGUT KURT'UN SAVUNMASI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davadan çekilen heyete dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.

Kazada yakınlarını kaybedenler, Santral Işıkları mevkisinde toplandı.

Grup, taşıdıkları kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu ve "adalet istiyoruz" yazılı pankartla Halk Eğitim Merkezi'ne yürüdü.

Duruşmanın yapılacağı salona girişte avukatlarla polisler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Girişlerin tamamlanması sonrası "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi tutuksuz 4 sanığın yargılandığı duruşmaya geçildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin salonunda görülen davanın duruşmasına sanıklar TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazada yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ve mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından konuşan müşteki avukatlarından Mürsel Ünder, iddianamenin savcılığa iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, iddianamenin mahkemece kabul edilmiş olması, 15 günlük iade süresinin geçmesi nedeniyle bu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık Turgut Kurt, duruşmadaki ifadesinde, kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek acılarını paylaştığını belirtti.

Suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek üzerindeki adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyen Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hat üzerinde yedi yapım şefliği var. Bunlar özel iş yerleridir. Görevleri bakım yapmaktır. Ben koordinasyonu sağlıyorum. Olay günü evdeydim. Olay yeri ile aramızda 130 kilometre vardı. Yağıştan haberim olmadı. Bana bu konuda ikaz yapılmadı. Bundan dolayı herhangi bir işlem yapamadım. Haydarpaşa Gar Lojmanı'nda ailemle birlikteydim. Olayın olduğu yerde son kontrolde sorun tespit etmemiştim. Şiddetli yağış da beklemiyordum. Bu bölgeyi kontrol edecek yol kontrol elemanımız da yoktu. Savcının bilirkişi raporuna dayanarak isnat ettiği suçları kabul etmiyorum. Ben, görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum."

Duruşmaya, bir saat ara verildi.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ve bazı baro başkanları da izledi.

- Heyet çekilmişti

Temmuz ayındaki ilk duruşmada Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Heyet, davadan çekilmenin CMK'nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek dosyayı işlemlerin yapılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı kabul ederek davanın 10 Eylül'de Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülmesine karar vermişti.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu dava Kaza Tekirdağ tren

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