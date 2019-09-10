GÜNCELLEME - Çorlu'daki tren kazası davası

Duruşmada kimlik tespitinin ve mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından konuşan müşteki avukatlarından Mürsel Ünder, iddianamenin savcılığa iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, iddianamenin mahkemece kabul edilmiş olması, 15 günlük iade süresinin geçmesi nedeniyle bu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık Turgut Kurt, duruşmadaki ifadesinde, kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek acılarını paylaştığını belirtti.

Suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek üzerindeki adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyen Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hat üzerinde yedi yapım şefliği var. Bunlar özel iş yerleridir. Görevleri bakım yapmaktır. Ben koordinasyonu sağlıyorum. Olay günü evdeydim. Olay yeri ile aramızda 130 kilometre vardı. Yağıştan haberim olmadı. Bana bu konuda ikaz yapılmadı. Bundan dolayı herhangi bir işlem yapamadım. Haydarpaşa Gar Lojmanı'nda ailemle birlikteydim. Olayın olduğu yerde son kontrolde sorun tespit etmemiştim. Şiddetli yağış da beklemiyordum. Bu bölgeyi kontrol edecek yol kontrol elemanımız da yoktu. Savcının bilirkişi raporuna dayanarak isnat ettiği suçları kabul etmiyorum. Ben, görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum."