HABER

GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:53 | Son Güncelleme

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü - Kazada hayatını kaybedenler Bayat ilçesinde toprağa verildi CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İrfan Ünlü'nün (40) kullandığı 33 ZK 034 plakalı otomobil, İskilip-Çorum karayolunun 14'üncü kilometresinde Mehmet Yücetürk idaresindeki 19 PE 845 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han da olay yerinde incelemede bulundu.

Ünlü ailesinin Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişan törenine katıldıktan sonra İskilip'e döndükleri öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan İskilip-Çorum karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
\

- Cenazeler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Ünal ailesinin 5 ferdi için memleketleri Bayat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İskilip Devlet Hastanesi morgundan alınan İrfan, eşi Ayşegül ve çocukları Samet ve Mustafa Semih ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü'nün cenazeleri, Bayat Merkez Camisine getirildi.

İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ünlü ailesinin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar varMuğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayat Çorum iskilip trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

İlginizi Çekebilir

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.