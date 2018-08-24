GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

İskilip Devlet Hastanesi morgundan alınan İrfan, eşi Ayşegül ve çocukları Samet ve Mustafa Semih ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü'nün cenazeleri, Bayat Merkez Camisine getirildi.

İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ünlü ailesinin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

