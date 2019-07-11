GÜNCELLEME - Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına

ÇORUM (AA) - Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilerken, Mecitözü ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve 40 dakika süren fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binanın çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.

Direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla araç zarar gördü.

Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

- KYK binalarının çatıları uçtu

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu.

İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı.

Eğer, gazetecilere, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı." dedi.