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GÜNCELLEME - Çorum'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:41 | Son Güncelleme

Kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda S.K, S.S.Ç, E.Y, M.T, O.K, G.G. ve T.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, O.K, G.G. ve T.S. savcılıktaki sorgularının ardından, S.S.Ç. ve E.Y. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı S.K. ise mahkemece tutuklandı.

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