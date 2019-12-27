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  4. GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 23:06 | Son Güncelleme

Erdoğan, AK Parti'nin "Vefatının 83. seneidevriyesinde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımını Twitter hesabından retweetledi ERDOĞAN'IN YENİ PAYLAŞIMI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Vefatının 83. seneidevriyesinde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımını Twitter hesabından retweetledi.

Paylaşımda, Erdoğan'ın İstikal Marşı'nı okuduğu ve AK Partili belediyelerin İstiklal Marşı'nın dizelerini tek tek paylaştıkları görsellerden oluşan videoya da yer verildi.

Videonun sonunda Türk bayrağı gösterildi.

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