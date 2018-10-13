GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın acı günü

Törene, Kalın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalın için burada ikindi vakti tören düzenlendi.

Amcasının vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'dan beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile kente gelen İbrahim Kalın'ı, Erzurum Havalimanı'nda, Vali Yardımcısı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer karşıladı.

Beraberindekilerle havalimanından ayrılan Kalın, Palandöken ilçesinde bulunan taziye evine geçti.

Kalın, burada akrabalarına taziyede bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da taziye evine geldi.

