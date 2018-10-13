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GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

İbrahim Kalın'ın vefat eden amcası Mehmet Kalın'ın cenazesi Erzurum'da toprağa verildi - Kalın kente gelerek akrabalarına taziyede bulundu İBRAHİM KALIN'IN KENTE GELDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın vefat eden amcası Mehmet Kalın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde KOAH rahatsızlığı sebebiyle tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtilen Mehmet Kalın'ın (84) cenazesi, Palandöken ilçesindeki Solakzade Camisi'ne getirildi.

Kalın için burada ikindi vakti tören düzenlendi.

Camide, kanaat önderlerinden Hacı Salih Efendi'nin torunu Hacı Hikmet Bilgin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okunup helallik alındı.

Mehmet Kalın'ın naaşı daha sonra aynı ilçedeki Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kalın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vefat eden Mehmet Kalın'ın 3 haftadır rahatsızlığı nedeniyle söz konusu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

- İbrahim Kalın, taziye için Erzurum'a geldi

Amcasının vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'dan beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile kente gelen İbrahim Kalın'ı, Erzurum Havalimanı'nda, Vali Yardımcısı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer karşıladı.

Beraberindekilerle havalimanından ayrılan Kalın, Palandöken ilçesinde bulunan taziye evine geçti.

Kalın, burada akrabalarına taziyede bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da taziye evine geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erzurum taziye

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