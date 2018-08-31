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GÜNCELLEME - Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı - Yıldırım mahkemede, kaçma niyetinin olmadığını, akraba ziyareti için Edirne'de bulunduğunu savundu OSMAN YILDIRIM VE AVUKATININ SAVUNMASI EKLENDİ

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması görülen davanın sanıklarından Osman Yıldırım, gece saat 01.45'te Selçuk Akyüz adına düzenlenen sahte kimlikle Yunanistan'a geçmek üzereyken güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Edirne Adliyesine getirilen Yıldırım, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Danıştay saldırısı davasının görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Edirne'nin Elçili köyünde ve civarındaki akrabalarını ziyaret etmek için şehre geldiğini iddia eden Yıldırım, ülkeden kaçma amacının olmadığını savundu.

Adli kontrol şartları gereği haftada iki gün Balıkesir'deki ikametine yakın polis merkezine giderek imza verdiğini belirten Yıldırım, "Bugüne kadar tek bir gün bile imza atmayı ihmal etmedim. Edirne'ye geldikten sonra arkadaşımla kavga ettim ve bana arabasını vermedi. Ben de yaya olarak Edirne merkeze gidip, oradan bugünkü karar duruşması için Ankara'ya gelecektim. Savcılığın itirazına katılmıyorum. Hakkımdaki adli kontrol tedbirlerinin devamını ya da kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Naciye Duman Tosuner de müvekkilinin kaçma niyetinde olmadığını belirterek, "Kaçma niyetinde olsaydı sınıra doğru giderdi ancak o Edirne'ye yürürken yakalandı. Adli kontrol şartları ihlal edilmemiştir. Bu nedenle müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum." dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, "adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği" gerekçesiyle sanık Osman Yıldırım'ın tutuklamasına kararı verdi.

Yeniden söz alan Yıldırım, dava sürecinde mahkemeye yardımcı olduğunu, önemli bilgiler paylaştığını savunarak, hakkındaki hükmün hukuki olmadığını ileri sürdü.

Yıldırım'ın "Devletim bana ihanet etti" ifadesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "Devlet kimseye ihanet etmez, devlete ihanet eden olursa da hukuk önünde cezasını çeker." karşılığını verdi.

Danıştay saldırısının bugünkü karar duruşmasında, Yıldırım'a, "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2 ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25 yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Yıldırım, Danıştay saldırısı davası kapsamında 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra "il dışı çıkma yasağı", "yurt dışına çıkma yasağı" ve "haftada iki kez imza atma yükümlülüğü" gibi adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmişti.

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