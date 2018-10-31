GÜNCELLEME - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığından hakkında gözaltı kararı verdiği 12'si aktif görevde 30 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 15'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce ekiplerince gözaltına alındı.

Bu kapsamda, gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

