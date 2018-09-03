GÜNCELLEME - Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personeline FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen 8'i muvazzaf olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun, Aydın, Çanakkale ve Bartın'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, 5'i hakkında da daha önce idari işlem uygulandığı belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

