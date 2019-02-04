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GÜNCELLEME - Deniz Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 kişiden 28'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Ankara merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişiden 28'i gözaltına alındı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli operasyonda Bartın, Sinop, Yalova ve Aydın'ın da arasında olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10'u halen görevde 28 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ gözaltı

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