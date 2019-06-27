HABER

GÜNCELLEME - Deniz paraşütündeyken fenalaşan turist hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

Tatil için geldiği Antalya'da deniz paraşütü yaparken fenalaşan Filistin uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Antalya'da deniz paraşütüyle uçuş yaptığı sırada fenalaşan turist yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otele ailesiyle tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), eşi ve torunuyla deniz paraşütüne bindi.

Abedalaziz, paraşütün havalandığı sırada fenalaştı.

Turistin fenalaştığını fark eden paraşütün bağlı olduğu sürat teknesinin kaptanı, yavaşlayarak paraşütü denize indirdi. Tekneye alınan Abedalaziz, sahile çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Filistinli turist, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan turistin kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

- "Paraşütün ipi kopmadı"

Abususenenh Abedalaziz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve su sporları şirketinin yetkilisi Ali Said Özkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz paraşütünün ipinin kopması veya düşmesinin söz konusu olmadığını belirten Çetin, "Böyle bir durum olsa turistin yanındaki çocuk ve kadın da zarar görürdü. 50 metreden denize düşen bir kişi, denizin beton etkisi yapması nedeniyle çok ciddi kırık ve yaralanmalara maruz kalır. Tekne kaptanı vefat eden kişide anormallik olduğunu fark edip kısa sürede müdahale edebilmek adına ustaca denize indirip müdahale etmiştir." dedi.

Abedalaziz'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini aktaran Çetin, otopsi sonunda hazırlanacak adli tıp raporunun ölüm nedenini ortaya koyacağını kaydetti.

Özkan da tüm uçuşlar öncesinde turistlere her türlü bilgilendirmeyi yapıp, gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Turistin paraşütünün ipinin kopmadığını ve denize düşmediğini ifade eden Özkan, polisin araştırmalarını yaptığını ve söz konusu paraşüte incelenmek üzere el konulduğunu bildirdi.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Gülümser Bulut davasının üçüncü duruşması görüldüGülümser Bulut davasının üçüncü duruşması görüldü
Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdiSamsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet çetin Antalya deniz paraşütü filistinli

En Çok Okunan Haberler

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya erken tahliye

Hakan Atilla'ya erken tahliye!

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.