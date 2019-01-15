GÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı

DENİZLİ (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tek yönlü kapatılan Denizli-Antalya kara yolu, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri, kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya'dan Denizli yönüne trafiği tek yönlü kapattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yolda kalan araçlar kaldırıldı, ulaşım normale döndü.

Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler bekletiliyor, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılıyor.

Bu arada Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi.

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Öte yandan şehir merkezinde sokağa çıkanlar ,kar topu oynadı, şehrin simgesi cam horoz heykeli önünde fotoğraf çektirdi.

İranlı Muhammed Ali, ilk defa kar yağışını gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Gökhan Mankır ise kar yağdığını haber alır almaz meydana koştuğunu ve kar topu oynadığını ifade etti.

Kızıyla fotoğraf çektiren Meryem Çetin ise şehir merkezine kar yağdığı için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kent merkezinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zincir takarak yola devam etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.