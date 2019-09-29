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GÜNCELLEME - Denizli'de cami yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, binanın bitişiğindeki caminin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ve 20 personelin, 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan yangının ikindi namazını kılan cemaatin camiyi boşalttıktan sonra çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir anda başladığını görünce hemen camiye koştuğunu, Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitapları çıkardığını anlattı.

GÜNCELLEME - Denizli'de cami yangını

- Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını

Denizli'de cami yangını
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cami çatı itfaiye yangın

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