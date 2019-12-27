HABER
  4. GÜNCELLEME - Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 20:04 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir çiftlik sahibinin ateşli silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan çiftlik çalışanı çoban tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı'nın (37) ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı, cinayet ihtimali üzerine yoğunlaştırdı.

Olay sonrası Yağcı'ya ait araçla kayıplara karıştığı belirlenen 16 yaşındaki çoban A.Ç, evinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde yakalandı.

Çivril'e getirilen zanlının ifadesinde, olay günü kendisine "Kuzu neden öldü?" diyerek küfür edip tokat attığını ileri sürdüğü Yağcı'ya, besihanede uyuduğu sırada tüfekle ateş ettiğini anlattığı belirtildi.

Zanlının ayrıca olaydan sonra telefonundan Yağcı'yı arayan eşine, "Yenge, ağabey dışarıda, ben gelince söyleyeyim." dediğini ve bir müddet sonra da "Ben uyuyorum, beni arayıp uyandırma." şeklinde kocası adına mesaj attığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Fatih Kürşad Yağcı, önceki gün komşuları tarafından besihanede yerde kanlar içinde bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından ateşli silahla vurulan Yağcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
'Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti''Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti'
Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktüAtaşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besihane cinayet çiftlik çoban

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türk Akım'ı açıklaması

Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

Adana'daki selde zarar kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

'Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti'

İstanbul Valiliği, 34. yerli otomobile talip oldu

İstanbul Valiliği, 34. yerli otomobile talip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.