HABER

GÜNCELLEME-Denizli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:17 | Son Güncelleme

Denizli'de bir kadının bıçakladığı ileri sürülen eski erkek arkadaşı öldü - Adliyeye sevk edilen kadın, tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME-Denizli'de cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde çalışan ve daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi G.K. (38), Değirmenönü Mahallesi'nde sabah işe gitmek üzereyken eve gelen ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül (35) ile tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Ergül, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce sürekli izlendiğini, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olan G.K'nin, aldırdığı koruma kararının ardından yine tehdit edilmesi üzerine şikayetinden vazgeçirildiği, Aydın Ergül'ün dün akşam G.K'nin evine zorla girdiği ve polise ihbarda bulunulmasının ardından, evden ayrıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan, eski erkek arkadaşını öldürdüğü öne sürülen G.K'nin olaydan 1 gün önce Denizli'de uydudan yayın yapan DRT kanalına mağdur olduğuna dair bir röportaj verdiği ortaya çıktı.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Türk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kurulduTürk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kuruldu
LÖSEV'den kanser hastaları için iftarLÖSEV'den kanser hastaları için iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkadaş cinayet erkek kadın

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.