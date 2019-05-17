GÜNCELLEME-Denizli'de cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde çalışan ve daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi G.K. (38), Değirmenönü Mahallesi'nde sabah işe gitmek üzereyken eve gelen ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül (35) ile tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Ergül, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce sürekli izlendiğini, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olan G.K'nin, aldırdığı koruma kararının ardından yine tehdit edilmesi üzerine şikayetinden vazgeçirildiği, Aydın Ergül'ün dün akşam G.K'nin evine zorla girdiği ve polise ihbarda bulunulmasının ardından, evden ayrıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan, eski erkek arkadaşını öldürdüğü öne sürülen G.K'nin olaydan 1 gün önce Denizli'de uydudan yayın yapan DRT kanalına mağdur olduğuna dair bir röportaj verdiği ortaya çıktı.

