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GÜNCELLEME - Denizli'de depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesinde bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nde bir nakliyat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de katıldı.

Kereste, mutfak eşyaları ve lastik hurdalarının tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangının deponun diğer bölümlerine ve çevredeki ağaçlık alana sıçramaması için çaba harcandı.

- Yangın 3 saatte kontrol altına alındı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine ekipleri olay yerine yönlendirdiklerini söyledi.

Yangına 32 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eriyle müdahale ettiklerini anlatan Başlı, "Yangına müdahalemiz dört koldan devam ediyor. En kısa sürede inşallah yangını söndüreceğiz. Herhangi sirayet ve can kaybı yok. Dumandan etkilenen birkaç personelimize müdahale yapıldı. İçeride ahşap ve kablo malzemeler var. Köpüklü müdahale ile önünü kesmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Öte yandan deponun Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Fikret Akyol'a ait olduğu öğrenildi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek de yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın alanında söndürme çalışması devam ediyor. Ufak çaplı patlamalarında yaşandığı yangın yerinde, iş makineleriyle deponun etrafında temizlik çalışması yapılıyor.

Bu arada çevredeki bazı vatandaşların, yangını cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
depo itfaiye kereste söndürme yangın

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