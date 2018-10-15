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GÜNCELLEME - Denizli'de engelli kadının evinin balkonunda öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Cinayete ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının evinin balkonunda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, Gökpınar Mahallesi Acıpayam Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen engelli Hamide Çavdar'ın gece evinin balkonunda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışmada gözaltına alınan Çavdar'ın kiracısı H.Y. (23) ve kardeşi O.Y. (19) ile H.Y'nin pide dükkanında çalışan M.A. (17) ve H.İ.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlı, "cinayete azmettirme" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Şüphelilerden kadının kiracısı H.Y. ve kardeşi O.Y'nin olayı azmettirdikleri, M.A. ve H.İ.Y'nin de kar maskesi ve motosiklet kaskı takarak apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hamide Çavdar'ı vücudunun 7 yerinden bıçakladıktan sonra balkondan atlayarak kaçtıkları, cinayet zanlılarının olay yerinin yakınında bekleyen diğer şüpheliler ile Fatih Mahallesi'nde kaldıkları eve döndükleri iddia edildi.

Çavdar'ın Fatih Mahallesi'ndeki iş yerlerini kiralayan H.Y'nin verdiği 20 bin lira güvence bedelini Çavdar'dan istediği, kiralanan iki iş yeri eski haline getirilmeden bu bedelin verilmeyeceğinin söylenmesi üzerine anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen H.Y. ve kardeşinin, engelli emekli öğretmeni öldürmesi halinde bu güvence bedelini çalışanları M.A. ile H.İ.Y'ye vermeyi vadettikleri öne sürüldü.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Hamide Çavdar, 13 Ekim'de evinin balkonunda 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kesen maskeli 2 zanlının, zemin kattaki düğün salonunun çatısından klima motoruna tutunarak daireye tırmandığını, bu sırada balkona çıkan Çavdar'ı bıçakladıktan sonra balkondan atlayarak kaçtığını belirlemişti.

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