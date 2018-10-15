GÜNCELLEME - Denizli'de engelli kadının evinin balkonunda öldürülmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının evinin balkonunda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, Gökpınar Mahallesi Acıpayam Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen engelli Hamide Çavdar'ın gece evinin balkonunda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışmada gözaltına alınan Çavdar'ın kiracısı H.Y. (23) ve kardeşi O.Y. (19) ile H.Y'nin pide dükkanında çalışan M.A. (17) ve H.İ.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlı, "cinayete azmettirme" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Şüphelilerden kadının kiracısı H.Y. ve kardeşi O.Y'nin olayı azmettirdikleri, M.A. ve H.İ.Y'nin de kar maskesi ve motosiklet kaskı takarak apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hamide Çavdar'ı vücudunun 7 yerinden bıçakladıktan sonra balkondan atlayarak kaçtıkları, cinayet zanlılarının olay yerinin yakınında bekleyen diğer şüpheliler ile Fatih Mahallesi'nde kaldıkları eve döndükleri iddia edildi.