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GÜNCELLEME - Denizli'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Bozkurt ilçesinde Pamukkale Ekspresi'nin çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı DETAY EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Eskişehir seferini yapan 72013 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi, Bozkurt ilçesi girişindeki Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte, Selahattin Doğrul'un (67) kullandığı 20 UK 417 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Ender Korkmaz (65) ile eşi Sebahat Korkmaz (63) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Doğrul Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ender Korkmaz ve eşi Sebahat Korkmaz'ın araçta sıkışan cenazeleri itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinist D.Y, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 63 yolcunun bulunduğu Pamukkale Ekspresi, kaza yapan aracın raylardan kaldırılmasının ardından başka bir makinistle normal seferine devam etti.

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi sakinlerinden Ender ve Sebahat Korkmaz ile sürücü Selahattin Doğrul'un, Bozkurt ilçesindeki bir mevlit yemeğine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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