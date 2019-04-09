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GÜNCELLEME - Denizli'de okul idarecilerine darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:29 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle öğrenci yakını 3 kişi gözaltına alındı - Öğrenci yakınlarının olay sonrası polis memurlarıyla tartışma anı güvenlik kameralarına yansıdı GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE DETAY EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ve yardımcılarını darbettiği gerekçesiyle 3 öğrenci yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi K.B.Ö (14), disiplin suçu işlediği gerekçesiyle sabah okula alınmayınca durumu ailesine söyledi. Okula gelen K.B.Ö'nün babası S.Ö, annesi S.Ö. ve amcası O.Ö. koridorda okul idarecileriyle tartıştı.

İddiaya göre, daha sonra müdür odasına giren öğrenci ve yakınları okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Tarık Ertunç'u darbetti.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin yakınlarını gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan Akgün ayakta tedavi edilirken, kaburgasında kırık tespit edilen Zengin'e iki, yüzünde morluklar oluşan Ertunç'a ise 5 gün iş görmez raporu verildi.

Okul idarecileri, öğrenci ve yakınları hakkında şikayetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okula gelerek okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.

Oğuz, gazetecilere, olayın savcılığa intikal ettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreç adli makamlarımız tarafından değerlendirilecektir. Böyle başarılı bir okulumuzda gerçekleşen bu olayı eğitim camiamız adına nefretle kınıyorum, esefle kınıyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay cereyan etmez. Olay gerçekten son derece acı ve vahim bir olay. Hem adli yönden hem idari yönden soruşturma devam ediyor." dedi.

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şubelerinin yöneticileri ve sendikalara bağlı öğretmenler de okula gelerek olaya tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, olayı kınadıklarını belirterek, "Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik saldırıların önü alınmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için herkes elini taşın altına koymalı, üzerine düşeni yapmalıdır." diye konuştu.

"Eğitimciye şiddete hayır", "Öğretmenine değer ver", "Şiddete dur de" pankartları taşıyan sendika üyeleri de "Öğretmen kutsaldır, şiddete hayır" sloganları atarak, olayı kınadı.

- Öğrenci yakınlarının polisle tartışması güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay sonrası öğrencinin annesi, babası ve amcasının okula gelme ve olay sonrası emniyet ekipleriyle tartışma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, okulun kapısında bir müddet bekleyen öğrenci K.B.Ö'nün, bir süre dışarıda okul müdürü ve öğretmenlerle görüşmesi yer alıyor. Daha sonra K.B.Ö'nün annesi, babası ve amcasıyla hızlıca okula girdiği, kavga ihbarı üzerine de polis ekiplerinin okula geldiği, dışarı çıkarılan öğrenci ve yakınlarının ekip aracına bindirildiği görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca öğrenci ile yakınlarının polislere karşılık vermeye çalışması görüntülere yansıyor.

Bu arada, okuldan uzaklaştırılan ve atılma kararı verilen K.B.Ö'nün, sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.

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