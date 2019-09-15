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GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Buldan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale çalışmalarına, 4 helikopter ile Aydın ve Denizli'den gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileri de katıldı.

Yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın alanına gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Denizli'de orman yangını

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